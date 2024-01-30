العدوي: بلادنا أبانت عن توفرها على مقومات الصمود

2024-01-30 / 12:38
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هبة بريس - الرباط

أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن بلادنا أبانت تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، عن توفرها عن العديد من مقومات الصمود لمواجهة الصدمات المختلفة.

وذكرت العدوي في كلمتها بالجلسة العمومية المنعقدة صباح يومه الثلاثاء، بالبرلمان، أن هذا الصمود يتجلى من خلال الاستجابة الانسانية والسريعة مباشرة بعد زلزال الحوز والمساعدات المالية للأسر المتضررة وخطة التنمية الطموحة التي أعقبت الكارثة الطبيعية، بالاضافة الى انخفاض عجز الميزانية وتزايد تدفقات الاستثمارات المباشرة في القطاع الصناعي، الى جانب الحفاظ على مستوى ملائم للاحتياط العملات الأجنبية وولوج المغرب الى السوق المالية الدولية بشروط مواتية رغم الاكراهات الظرفية.

وفي سياق متصل، أشارت العدوي الى أن النفقات الاجمالية برسم 2022 ارتفعت بزيادة 15.8 بالمقارنة مع سنة 2021 حيث بلغت 414 مليار درهم متجاوزة بنسبة 12.4 % توقعات قانون المالية.

وتضم ارتفاعان للنفقات العادية بنسبة 14.5 حيث وصلت الى 320.8 مليار درهم وزيادة في نفقات الاسثتمار بنسبة 20.6 % اذ بلغت 93.8 مليار درهم.

ولتلبية الحاجيات الاستثنائية والمستعجلة، تضيف ذات المتحدثة، تم فتح اعتمادات إضافية بمرسومين الاول بقيمة 16 مليار درهم “نفقات المقاصة”، والثاني بقيمة 12 مليار درهم لنفقات بعض المؤسسات والمقاولات العمومية.

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