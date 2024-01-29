متحدث عسكري إسرائيلي: قت__ لنا 2000 مسلح من حماس في خان يونس

هبة بريس _ وكالات

أعلنت إسرائيل الاثنين، أن جيشها قتل ألفي مسلح من حماس في خان يونس بجنوب قطاع غزة حتى الآن، فيما أعلن وزير الدفاع أن نصف مقاتلي الحركة أصبحوا ما بين قتيل وجريح.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن ربع مقاتلي حماس قُتلوا وإن ربعا آخر على الأقل أصيبوا، في الوقت الذي توقع فيه أن يستمر القتال في غزة لأشهر.

وقال غالانت خلال اجتماعه مع قوات بالقرب من حدود غزة “ربع إرهابيي حماس قُتلوا وما لا يقل عن ربع آخر أًصيبوا. بدأ العد التنازلي عليهم”.

وأضاف، بحسب بيان صادر عن مكتبه، “سيظل هناك إرهابيون وسنقاتل في بؤر الإرهاب، وسيستمر ذلك لشهور، وليس يوما واحدا. من جهة أخرى، لا يملك الإرهابيون إمدادات، ولا يملكون ذخيرة، ولا توجد لديهم تعزيزات”.

وقال المتحدث باسم الجيش دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي الاثنين، إن القتال يتركز حاليا في خان يونس، مضيفا أنه تم قتل ألفي مسلح من حماس في المحافظة منذ أن وسعت القوات عمليتها في جنوب القطاع الشهر الماضي، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وأضاف أن العديد من قادة حماس إما فتلوا أو فروا أو استسلموا لقوات الجيش الإسرائيلي، “وسلموا معلومات استخباراتية قيمة”

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