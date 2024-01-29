لفتيت: مساحة الأراضي السلالية تتجاوز 15 مليون هكتار وتحفيظها ارتفع بـ10 مرات

2024-01-29 / 17:03
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هبة بريس - الرباط

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مساحة الأراضي السلالية بالمغرب تتجاوز 15 مليون هكتار.

وذكر لفتيت في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن عدد الجماعات السلالية المالكة لهذه الأراضي بلغ 4908 جماعة سلالية، يمثلها 7737 نائبا، لافتا أن عملية الحصر الدقيق لعدد السلاليين والسلاليات بلغت 76%.

وأضاف الوزير، أن الاراضي المذكورة تستغل لأغراض فلاحية ورعوية وغابوية وكذا للاستثمار في عدد من المجالات.

وتابع لفتيت، أن مساحة الاراضي السلالية المحظة ارتفع بـ10 مرات، بحيث انتقلت من 500 ألف هكتار إلى 5 مليون هكتار، مشيرا الى أن الهدف يتمثل في بلوغ 15 مليون هكتار.

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‫4 تعليقات

  2. الاراضي المذكورة تستغل لأغراض فلاحية ورعوية وغابوية وكذا للاستثمار في عدد من المجالات

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