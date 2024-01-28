اعتراض قارب على متنه 52 ” حراك “

هبة بريس _ الرباط

اعترضت عناصر من القوات المسلحة الملكية، مكلفة بمراقبة الساحل، اليوم الأحد، على بعد 153 كيلومترا جنوب العركوب، قاربا كان يعتزم التوجه إلى جزر الكناري وعلى متنه 52 مرشحا للهجرة غير النظامية من إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم امرأتان.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل

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