طقس الأحد.. تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

2024-01-28 / 09:09
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لاليوم الأحد، أن يظل الطقس باردا نسبيا، خلال الصباح والليل، بكل من المرتفعات والهضاب العليا، مع تسجيل سحب منخفضة وكتل ضبابية خلال الليل والصباح قرب السواحل الشمالية وشرق الواجهة المتوسطية.

كما يرتقب أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا نسبيا بعد الزوال بالسهول الداخلية، شمال المنطقة الشرقية، منطقة سوس والجنوب ، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بشمال الأقاليم الجنوبية والهضاب العليا الشرقية حيث ستكون مرفوقة بتناثر حبات من الغبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 00 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس، المنطقة الشرقية والسفوح الشرقية لمرتفعات الاطلس، ما بين 14 و18 درجة بالسواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 09 و14 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا بداخل الأقاليم الجنوبية وانخفاضا طفيفا بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

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