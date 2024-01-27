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البحرية الاسبانية تنتشل جثة مغربي بشاطئ سبتة المحتلة

2024-01-27 / 19:46
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هبة بريس - متابعة

انتشلت البحرية الاسبانية أمس الجمعة، جثة شاب حاول التسلل سباحة لمدينة سبتة المحتلة.

وقالت مصادر إعلامية محلية بسبتة المحتلة إن الجثة تبين أنها لشاب لقي حتفه بعد محاولته التسلل سباحة الى الثغر المحتل انطلاقا من ساحل الفنيدق، ويرجح أنه من جنسية مغربية .

وجرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات من أجل اخضاعها للتشريح الطبي ومعرفة سبب الوفاة، ومحاولة تحديد هوية الضحية.

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