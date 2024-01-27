إطلاق حملة ترويجية لعروض السياحة المغربية بالعاصمة السويسرية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تم يوم أمس الجمعة بالعاصمة السويسرية برن، إطلاق النسخة الثانية من الحملة الترويجية الدولية لوجهة المغرب السياحية ، تحت شعار “المغرب، أرض الأنوار”.

و تهدف الحملة التي دشنت بحضور سفير المغرب بسويسرا، تثمين الثراء والتنوع الثقافي للمملكة وتعزيز إشعاعها في سويسرا.

وتعد هذه النسخة الثانية من الحملة بتعزيز جاذبية الوجهة المغربية، والتعريف بنقاط قوة العرض السياحي في المملكة وجذب أكبر عدد من الزوار الذين يرغبون في الاستمتاع بالسياحة الساحلية أو البيئية أو حتى الرياضية.

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