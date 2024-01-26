لـ”طرد النحس”.. الاتحاد المصري يذ.بح عجلا ويوزع لحمه على الفقراء

2024-01-26 / 16:09
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هبة بريس - وكالات

لجأ الاتحاد المصري إلى خطوة جديدة، للتغلب على لعنة الإصابات التي تواجه نجوم الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وقام عدد من مسؤولي الاتحاد المصري، بذبح عجل لتوزيعه على الفقراء، لتصحيح مسار المنتخب المصري في البطولة القارية، وتحديدا أزمة الإصابات التي تضرب الفراعنة.

هذا وتعرض محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، للإصابة في العضلة الخلفية، خلال لقاء غانا بالجولة الثانية بدور المجموعات، وغادر للعلاج في إنجلترا.

وخرج أيضا محمد الشناوي حارس المرمى من البطولة، وغادر إلى ألمانيا للعلاج من إصابته بخلع في الكتف.

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