تارودانت: نزار بركة يوقع اتفاقية لتأهيل البنية التحتية بجهة سوس ماسة

2024-01-26 / 14:30
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ع. اللطيف بركة - هبة بريس

بقيمة اجمالية مليارين و688 مليون درهم ، وقع وزير التجهيز والماء نزار بركة ،صباح اليوم الجمعة 26 يناير الجاري، بمقر عمالة تارودانت، على اتفاقية شراكة لتنفيذ المشاريع الطرقية لتأهيل البنية التحتية بجهة سوس ماسة، المبرمجة بين وزارة التجهيز والماء وجهة سوس ماسة، والتي تندرج في إطار العقدة بين الدولة وجهة سوس ماسة برسم الفترة 2024-2027.

وتشمل هذه الاتفاقية محورين رئيسيين أولهما تأهيل وعصرنة الشبكة الطرقية ، وثانيهما بناء وصيانة الطرق القروية بالجهة

وبخصوص التركيبة المالية والجدولة الزمنية لمساهمات الشركاء منها حصة وزارة التجهيز والماء بقيمة 1224 مليون درهم بنسبة 45,5 في المائة من تكلفة المشروع . فيما حصة مجلس جهة سوس ماسة تم تحديدها في 1464مليون درهم بنسبة 54,5في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع البالغة 2688 مليون درهم .

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