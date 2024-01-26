بالأرقام.. المغرب يتجاوز فرنسا و يصبح المورد الرئيسي للسوق الإسبانية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد تقرير حديث صادر عن كتابة الدولة للتجارة الإسبانية بأن المغرب هو المورد الرئيسي للسوق الإسبانية، حيث احتل المركز الأول إفريقيا و الثالث على مستوى دول العالم و خاصة من خارج دول الاتحاد الأوروبي التي تمون السوق الإسبانية.

و في هذا الصدد، أوضح التقرير أن التجارة الخارجية لإسبانيا مع المغرب سجلت رقما قياسيا خلال سنة 2023، حيث وصلت صادرات مدريد نحو الموانئ المغربية إلى رقم 11 مليار يورو و ربع المليار تقريبا.

و أضاف ذات التقرير الإسباني أن قيمة الواردات من الرباط بلغت قرابة 8 ملايير و نصف المليار يورو خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة المنصرمة، أي نمو بنسبة 2,9 في المائة.

و تفوقت الخضر و الفواكه المغربية على نظيرتها الفرنسية التي كانت تعتبر الأكثر تصديرا للسوق الإسبانية ، حيث احتل المغرب المرتبة الأولى ضمن الموردين الرئيسيين للخضر والفواكه إلى إسبانيا من حيث القيمة، بمعدل صادرات وصل إلى 664 مليون أورو.

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