شيماء عبد العزيز تعلن دخولها القفص الذهبي

هبة بريس _ نجلاء مزيان

تقاسمت الفنانة المغربية شيماء عبد العزيز مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، خبر دخولها القفص الذهبي.

ونشرت خريجة برنامج الهواة “ذا فويس” في نسخته العربية، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام يوثق أسعد لحظات حياتها على حد تعبيرها.

وأرفقت الفنانة المغربية مقطع الفيديو بتعليق جاء فيه “الحمد لله، أحسن خبر في يوم عيد ميلادي”.

وجدير بالذكر أنه فور إعلان شيماء عبد العزيز خبر الزواج، تهاطلت عليها تعاليق التهاني والتبريكات من طرف أصدقائها المشاهير و كذا محبيها بمنصات التواصل الاجتماعي.

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