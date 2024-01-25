مزاحمة المغرب أم تقليده ؟ ..الجزائر ترسل أطنانا من الأسمدة لكينيا

هبة بريس - الرباط

أعلنت الجزائر اليوم الخميس ، عن إرسالها لكمية كبيرة من الأسمدة بلغت 16 ألف طنا، كهبة الى جمهورية كينيا البلد الواقع في شرق القارة الأفريقية .

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد تم ارسال16 ألف طن من الأسمدة إلى جمهورية كينيا، حيث قدمها سفير الجزائر هناك، الماحي بومدين بميناء مومباسا بنيروبي ، وهي الخطوة التي تأي في إطار تقليد المغرب الذي سبق وأن أرسل كميات من الأسمدة لعدد من البلدان الإفريقية .

وتأتي محاولة الاستقطاب الجزائري لـكينيا في سياق التحولات الإستراتيجية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية والانتصارات المتتالية للدبلوماسية المغربية ، مايفسر الهرولة الجزائرية نحو كينيا قصد إقامة علاقات متميزة معها ومزاحمة المغرب الذي نجح في اختراق معقل الأطروحة الانفصالية واستمالة موقف نيروبي من نزاع الصحراء المفتعل.

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