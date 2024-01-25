مزاحمة المغرب أم تقليده ؟ ..الجزائر ترسل أطنانا من الأسمدة لكينيا

2024-01-25 / 21:21
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هبة بريس - الرباط

أعلنت الجزائر اليوم الخميس ، عن إرسالها لكمية كبيرة من الأسمدة بلغت 16 ألف طنا، كهبة الى جمهورية كينيا البلد الواقع في شرق القارة الأفريقية .

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد تم ارسال16 ألف طن من الأسمدة إلى جمهورية كينيا، حيث قدمها سفير الجزائر هناك، الماحي بومدين بميناء مومباسا بنيروبي ، وهي الخطوة التي تأي في إطار تقليد المغرب الذي سبق وأن أرسل كميات من الأسمدة لعدد من البلدان الإفريقية .

وتأتي محاولة الاستقطاب الجزائري لـكينيا في سياق التحولات الإستراتيجية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية والانتصارات المتتالية للدبلوماسية المغربية ، مايفسر الهرولة الجزائرية نحو كينيا قصد إقامة علاقات متميزة معها ومزاحمة المغرب الذي نجح في اختراق معقل الأطروحة الانفصالية واستمالة موقف نيروبي من نزاع الصحراء المفتعل.

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‫4 تعليقات

  1. ابتعدوا عن الفتنة التنافس من أجل اقتصاد البلدين امر إيجابي اما مسألة الصحراء المغربية فستبقى مغربية ان شاءالله شريطة التمسك بديننا اما التفرقة فلصالح الغرب الذس يتربص بنا جميعا

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  3. تأي في إطار تقليد المغرب الذي سبق وأن أرسل كميات من الأسمدة لعدد من البلدان الإفريقية

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  4. محاولة الاستقطاب الجزائري لـكينيا في سياق التحولات الإستراتيجية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية والانتصارات المتتالية للدبلوماسية المغربية

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