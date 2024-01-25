المديرية العامة للضرائب تراسل المحامين بخصوص وضعيتهم الضريبية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
راسلت المديرية العامة للضرائب هيئات المحامين بخصوص آجال و طرق و كيفية تسوية وضعيتهم الجبائية.
و أوضحت المديرية أن أداء الدفعة المقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل يتم بطريقة إلكترونية، قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية، أي قبل فاتح فبراير المقبل.
و أضافت مديرية الضرائب أن ذلك يأتي تطبيقا لأحكام المادة 173-III-ب من المدونة العامة للضرائب، كما تم إقرارها بموجب قانون المالية للسنة المالية 2023.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp