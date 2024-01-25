المديرية العامة للضرائب تراسل المحامين بخصوص وضعيتهم الضريبية

2024-01-25 / 17:14
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

راسلت المديرية العامة للضرائب هيئات المحامين بخصوص آجال و طرق و كيفية تسوية وضعيتهم الجبائية.

و أوضحت المديرية أن أداء الدفعة المقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل يتم بطريقة إلكترونية، قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية، أي قبل فاتح فبراير المقبل.

و أضافت مديرية الضرائب أن ذلك يأتي تطبيقا لأحكام المادة 173-III-ب من المدونة العامة للضرائب، كما تم إقرارها بموجب قانون المالية للسنة المالية 2023.

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