العرائش.. اكتشاف آثار أقدام بشرية عمرها أكثر من 90 ألف عام

2024-01-25 / 11:44
0

هبة بريس – مكتب طنجة

اكتشف باحثون أثارا لاقدام بشرية بالساحل الجنوبي لمدينة العرائش شمال المملكة ، قدر عمرها في 90 الف عام .

ونشرت مجلة “نيتشر” الإنجليزية، تقريرا مفصلا عن هذا الاكتشاف الأثري الجديد وهو عبارة عن أقدم آثار أقدام بشرية والبالغ عددها 85، عمرها 90 ألف عام.

وقدّر العلماء المشرفون على البحث أنها تعود إلى خمسة أفراد على الأقل، بينهم أطفال ومراهقون وراشدون، وهي آثار موجّهة أساسا إلى الماء، وتعطي صورة عما يمكن أن يكون “بحثا عن الموارد البحرية من طرف الإنسان العاقل الذي كان يعيش أو يتحرك على ضفاف العرائش منذ ما يقرب من 100 ألف عام”.

ومنذ صيف عام 2022، اتُّخذت إجراءات معمقة تخصّ الأراضي التي وُجدت بها هذه الآثار وتحديد موقعها ضمن نظام تحديد المواقع (DGPS) عبر طائرة مسيرة، مع التقاط سلسلة من الصور فائقة الجودة، والتدابير الخاصة بقياس الارتفاع، والمسافة، وعمق الآثار.

وبناء على هذا العمل، صنعت نماذج ثلاثية الأبعاد، انطلاقا من الآثار الأكثر حفظا، كما فحص الفريق العلمي عمر بعض النماذج، وحدّده في ما يزيد عن 90 ألف عام ويقل عن 100 ألف، وهي الفحوصات التي حدّدت أيضا تفاوتات في الأعمار المقدّرة لأصحابها بناء على حجم آثار الأقدام.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بايتاس: الوضعية المائية صعبة جدا.. والإجراءات المتخذة تفرضها الظرفية

بايتاس: الوضعية المائية صعبة جدا.. والإجراءات المتخذة تفرضها الظرفية

2024-01-25 / 15:04
Photo of لتتبع التقويم التربوي..المفتشية العامة تدخل على الخط

لتتبع التقويم التربوي..المفتشية العامة تدخل على الخط

2024-01-25 / 12:30
Photo of الحافظي: كلفة توزيع الماء تتراوح مابين 15 و20 درهم للمتر مكعب والمواطن يؤدي 2.5 درهم فقط

الحافظي: كلفة توزيع الماء تتراوح مابين 15 و20 درهم…

2024-01-25 / 10:11
Photo of صقيع و رياح و انخفاض في الحرارة.. توقعات الطقس بالمغرب هذا الخميس

صقيع و رياح و انخفاض في الحرارة.. توقعات الطقس…

2024-01-25 / 09:15
Photo of اكادير : شوارع تنبض بهتافات المواطنين فرحا بانتصار الأسود

اكادير : شوارع تنبض بهتافات المواطنين فرحا بانتصار الأسود

2024-01-25 / 00:31
Photo of الأمن الوطني يعتقل “مواطنا جزائريا” بمطار مراكش

الأمن الوطني يعتقل “مواطنا جزائريا” بمطار مراكش

2024-01-24 / 22:51
Photo of بعد اسفي والبيضاء هل ينهج امزازي قرار إغلاق مقنن للحمامات ؟؟

بعد اسفي والبيضاء هل ينهج امزازي قرار إغلاق مقنن…

2024-01-24 / 22:11
Photo of إعفاء رئيس مصلحة البناءات بنيابة التعليم بمكناس

إعفاء رئيس مصلحة البناءات بنيابة التعليم بمكناس

2024-01-24 / 20:50
Photo of الداخلة.. البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 57 ” حراك “

الداخلة.. البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 57 ” حراك…

2024-01-24 / 20:15
Photo of بركة يقدم الخطوط العريضة لمخطط العمل الاستعجالي للأنظمة المائية

بركة يقدم الخطوط العريضة لمخطط العمل الاستعجالي للأنظمة المائية

2024-01-24 / 19:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق