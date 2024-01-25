شركة صينية عملاقة تستثمر ملايين الدولارات في الخط الكهربائي البحري بين المغرب و بريطانيا

2024-01-25 / 11:21
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

يواصل المغرب جلب الاسثتمارات الضخمة نظير ما يتميز به من إمكانيات و فرص اسثتمارية واعدة تدفع كبار الشركات العالمية لضخ رساميل مهمة بالمملكة.

و في هذا الصدد، قررت الشركة الصينية العملاقة Ningbo Orient Wire الاستثمار في مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا، والمملوك لشركة إكسلينكس الشهيرة.

و قررت الشركة الصينية شراء حصة مهمة من شركة XLINKS FIRST LIMITED مقابل خمسة عشر مليون جنيه إسترليني، خاصة أن الشركة الصينية تعول على مشروع الربط الكهربائي البحري بين المغرب و بريطانيا لمضاعفة أرباحها و تطوير أنشطتها الاستراتيجية.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن مشروع المغرب وبريطانيا من المرتقب أن يسمح لشركة “إكسلينكس”بتزويد أكثر من سبعة ملايين منزل بريطاني بـ3.6 جيجاواط من الكهرباء المستمدة من مصادر الطاقة المتجددة بالمغرب.

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