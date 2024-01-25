السعودية تفتتح أول متجر لبيع المشروبات الكحولية لغير المسلمين

2024-01-25 / 09:35
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هبة بريس ـ وكالات

من المقرر أن تفتتح المملكة العربية السعودية أول متجر لبيع المشروبات الكحولية في العاصمة الرياض، للدبلوماسيين غير المسلمين بصورة حصرية بعد أن عرفت تقليديا بفرضها قوانين صارمة ضد استهلاك الكحول.

ويمثل المتجر، الذي يقع في الحي الدبلوماسي بالرياض، علامة بارزة في جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لفتح الدولة الإسلامية المحافظة للغاية أمام السياحة والأعمال.

وسيُطلب من العملاء الذين يعتزمون الشراء من المتجر التسجيل عبر تطبيق على الهاتف المحمول والحصول على رمز التخليص من وزارة الخارجية والالتزام بالحصص الشهرية لمشترياتهم من الكحول.

الحي الدبلوماسي، حيث يقع متجر المشروبات الكحولية الجديد، هو حي تقيم فيه في الغالب السفارات والدبلوماسيون. وتنص الوثيقة على أن الوصول إلى المتجر سيكون “مقيدًا بشكل صارم” على غير المسلمين، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير الإسلامية داخل المملكة.

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