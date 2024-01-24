الصنهاجي يهدي والدته الراحلة “الحنينة مي”

هبة بريس _ نجلاء مزيان

طرح الفنان الشعبي، سعيد الصنهاجي، جديده الفني الذي اختار له عنوان “الحنينة مي”، عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وأهدى الفنان الشعبي الصنهاجي جديده الغنائي لوالدته الراحلة، وهي من كلمات وألحان مصطفى جورج،وتوزيع عادل الخليفي.

وجدير بالذكر أن والدة سعيد الصنهاجي غادرت إلى دار البقاء عام 2017، حيث أعلن الخبر آنذاك عبر حائطه الفايسبوكي قائلا: “تلقينا ببالغ الأسى والأسف نبأ وفاة والدة سعيد الصنهاجي مي فاطمة، إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ”.

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