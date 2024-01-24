المنتخب المغربي يفوز على زامبيا ويحسم صدارة المجموعة

هبة بريس _ ياضة

فاز المنتخب المغربي على نظيره الزامبي بهدف للاشيء في المبارة التي جرت بينهما مساء الأربعاء، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وسجل هدف المنتخب المغربي خلال المباراة حكيم زياش في الدقيقة 37.

وعقب هذا الفوز حسم الأسود صدارة المجموعة السادسة، بـ 7 نقاط.

وكان المغرب قد ضمن تأهله رسميا إلى ثمن النهائي بعد إجراء مباريات الجولة الثالثة للمجموعتين الأولى والثانية

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