هل يوجد بالمغرب حزب تعليمات ؟

2024-01-24 / 22:26
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هبة بريس _ الرباط

قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله ابن كيران، أننا في العدالة والتنمية في حزب سياسي حقيقي ولسنا في حزب تعليمات
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وذكر ابن كيران في كلمة له خلال اجتماع الكتاب الجهويين للحزب، الاثنين 22 يناير 2024 بالرباط، أن العدالة والتنمية بدأ يسترجع مكانته، وربما يمثل من هذه اللحظة إلى الانتخابات المقبلة معارضة قوية وحقيقية، ويصبح هناك خطر في نظر خصومه من أن يتصدر الانتخابات المقبلة لأسباب مختلفة، خاصة في ظل الضربة الأخيرة المتعلقة بالمخدرات، والتي بينت سقوط مشروع سياسي يمثله حزب سياسي.

وأضاف ابن كيران، كما أن حزبنا اليوم، يكاد يملأ الساحة الإعلامية والسياسية، وهذا يجب أن يثنى فيه على الذين يشتغلون في مختلف مستويات قيادته، مبرزا أن الوصول إلى هذه الخلاصة، ينطلق من مقارنة وضع الحزب خلال 8 شتنبر 2021 ووضعه اليوم.
المرجعية الإسلامية

وزاد، فالمرجعية الإسلامية تقتضي البرهان العملي، بالسلوك والأفعال، وهذا يستوجب على كل واحد منا أن يقوم بدوره على أكمل الوجوه.
وأمام هذا الوضع، يردف ابن كيران، فإن المبررين لا مكان لهم في الحزب، لأن كل واحد منا يجب أن يشتغل بالجدية والمعقول، مع الالتزام في أداء الواجبات المالية، والجدية في الحضور في الأنشطة واللقاءات، والجدية في التفاعل مع البلاغات والبيانات، والجدية في التواصل مع المواطنين وشرح الأمور لهم.

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