20 قت.يلا و2328 جريح.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

2024-01-24 / 10:23
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هبة بريس

لقي 20 شخصا مصرعهم، وأصيب 2328 آخرون بجروح، إصابات 75 منهم بليغة، في 1709 حوادث سير سجلت داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 يناير الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد المصدر ذاته بأن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 46 ألفا و783 مخالفة، وإنجاز 8984 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 37 ألفا و799 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين و239 ألفا و875 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4416 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8984 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 294 مركبة.

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