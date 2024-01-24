الرئيس الموريتاني: هنيئا لمنتخبنا الوطني على هذا الفوز الرائع
هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الفريق الوطني، على فوزه على نظيره الجزائري والتأهل لثمن نهائي كأس افريقيا للأمم.
وفي تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، قال الرئيس الموريتاني “هنيئا لمنتخبنا الوطني “المرابطون” على هذا الفوز الرائع والتأهل لأول مرة إلى الدور ثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا 2023 ساحل العاج.”
وأضاف “لقد كان الفوز نتيجة أداء رائع وجهد جماعي وروح وطنية عالية.. واصلوا فكل الشعب معكم.”
هذا وفجّر المنتخب الموريتاني مفاجأة كبرى يوم أمس الثلاثاء، حيث تمكن من التغلب على منتخب الجزائر وإقصائه من بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في الدور الأول.
وفاز “المرابطون” باللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب السلام في بواكي بساحل العاج، بنتيجة 1-0، وهو الفوز الأول لموريتانيا في ثالث مشاركاتها بالبطولة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
18 تعليقات
الغرور سبب إقصاءهم .أكدوا جميعهم عبر قنواتهم المسمومة أن منافسهم ضعيف جدا ولم يسبق له أن فاز. ولما دخلوا إلى الملعب تفاجؤا بقوة فريق المرابطين
المنتخب الموريتاني أول مرة في تاريخه يعبر للدور الثاني ..
تهانيا للشعب الموريطاني على هذا الفوز..
هنيأ إلى فريق المرابطين الذي تفوق بجدارة واستحقاق
وهكذا ستستمر المباريات بدون سب وشتم و تعمير الاجواء الرياضية
مبروك للمنتخب الموريتاني..
اللهم لا شماتة ومعليش للمنتخب الجزائري الشقيق..
المنتخب الجزائري قدم كل ما لديه ولم يساعده الحظ..
هنيئا للمنتخب الموريتاني بهذا الفوز وكان بإمكان الفريق الموريتاني اغراق جراح المنتخب الجزائري باهداره على الاقل لثلاثة اهداف واضحة ضيعها بسبب تسرع المهاجمين الموريتانيين والسبب كذلك في فشل المنتخب الجزائري في التأهل هو إعلام النظام العسكري الجزائري الغبي المريض في ترسيخ في دماغ الجزائريين والمنتخب الجزائري خرافة المؤامرات والكواليس والغرور نحن الاقوى حتى سمعت من إعلام جزائري غاضب من نفي المدرب الموريتاني ما تداولته بعض المنابر الجزائرية البوخروبية بخصوص تمويل المنتخب الموريتاني من طرف أطراف اجنبية حيث قال هذا الإعلامي ستنتصر على الموريتانيين بخمسة أهداف لانهم سكان أراضي قاحلة.
فضيحة من العيار الثقيل..
يجب إقالة المدرب واللاعبيين..
فوز تاريخي للمنتخب الموريطاني الشقيق..
فرحة لا توصف بفوز المنتخب الموريطاني..
الفرحة من طنجة الى نواكشوط . ونتمى التوفيق لاخواننا الجزائريين في فرص قادمة ومدرب جديد.
يجب إقالة بلماضي وسعيد شنكريحة
من المملكة المغربية مبرووووووك وألف مبروك لمنتخب موريتانيا وشعبها الشقيق
فعلا خلقتم الحدث وكنتم في مستوى المسؤولية
في الحقيقة لم يكن فوز موريتانيا مفاجئة، لأن لولا سوء الحظ لفاز في المقابلة الثانية ،وبما ان الكرة ليس لها منطق فجميع الفرق في الهواء سواء.لا
في الحقيقة لم يكن فوز موريتانيا مفاجئة، لأن لولا سوء الحظ لفاز في المقابلة الثانية ،وبما ان الكرة ليس لها منطق فجميع الفرق في الهواء سواء.لا يجب ان نحمل المسؤولية لا للمدرب ولا للاعبين.
تاشجيعت ل موريتانيا