الرئيس الموريتاني: هنيئا لمنتخبنا الوطني على هذا الفوز الرائع

هبة بريس

هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الفريق الوطني، على فوزه على نظيره الجزائري والتأهل لثمن نهائي كأس افريقيا للأمم.

وفي تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، قال الرئيس الموريتاني “هنيئا لمنتخبنا الوطني “المرابطون” على هذا الفوز الرائع والتأهل لأول مرة إلى الدور ثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا 2023 ساحل العاج.”

وأضاف “لقد كان الفوز نتيجة أداء رائع وجهد جماعي وروح وطنية عالية.. واصلوا فكل الشعب معكم.”

هذا وفجّر المنتخب الموريتاني مفاجأة كبرى يوم أمس الثلاثاء، حيث تمكن من التغلب على منتخب الجزائر وإقصائه من بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في الدور الأول.

وفاز “المرابطون” باللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب السلام في بواكي بساحل العاج، بنتيجة 1-0، وهو الفوز الأول لموريتانيا في ثالث مشاركاتها بالبطولة.

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