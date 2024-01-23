دعوات لمقاطعة “بيتزا هت” بسبب تزويدها جنود الاحتلال بوجبات مجانية

2024-01-23 / 22:50
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هبة بريس _الرباط

انطلقت دعوات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة سلسلة فروع مطاعم “بيتزا هت” الأمريكية؛ بسبب تزويدها جنود الاحتلال الإسرائيلي بوجبات مجانية، وذلك بالتزامن مع تواصل العدوان الدموي الذي يشنه جيش الاحتلال ضد قطاع غزة.

وأعاد حساب “بيتزا هت إسرائيل” في منصة “إنستغرام” مشاركة صور عبر خاصية “الستوري” تظهر جنودا من جيش الاحتلال يحملون وجبات مجانية من سلسلة المطاعم الأمريكية، ويتوجهون بالشكر لها.

ونشرت شبكة القدس الإخبارية صورة أخرى تظهر جنديا من جنود الاحتلال وهو يقف مع كومة من علب البيتزا، ويضع ذراعه على بندقية، نشرها حساب باسم “فخور بالمساعدة” عبر “إنستغرام”، وجاء في الصورة: “من أجل حب إسرائيل”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور المعاد نشرها، مطالبين بمقاطعة مطاعم “بيتزا هت”، على غرار المقاطعة التي طالت العديد من أكبر العلامات التجارية عبر العالم نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وانتشر وسم “قاطعوا بيتزا هت” باللغتين العربية والإنجليزية، عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا)، وتضمنت المنشورات المشاركة من خلاله تدوينات غاضبة مما وصفوه بـ”دعم بيتزا هت للإبادة الجماعية الإسرائيلية” بحق الشعب الفلسطيني.

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