نجاة 3 بحارة إثر انقلاب قارب صيد بسواحل الحسيمة

2024-01-23 / 14:32
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هبة بريس - مكتب طنجة

نجا ثلاثة بحارة أمس الاثنين بعد إنقلاب قارب تقليدي كانوا على متنه في رحلة صيد بسواحل الحسيمة.

وقالت مصادر محلية إن مركبا للصيد الساحلي كان على مقربة من موقع الحادث الناجم عن الظروف الجوية الصعبة، التي تشهدها الحسيمة والنواحي ، حيث قدم يد العون للبحارة ، وأنقذهم من الموت.

وأضافت المصادر ذاتها إن خافرة الانقاذ التابعة لميناء الحسيمة انتقلت الى مكان انقلاب القارب المنكوب وقامت بجره في إتجاه ميناء الحسيمة، كما وصل البحارة الثلاثة سالمين إلى الميناء ذاته .

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