بعد إعلانه الطلاق بأيام.. نقل العوضي للمستشفى في حالة صعبة

2024-01-23 / 14:02
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هبة بريس - نجلاء مزيان

بعد أسبوع من انفصاله عن زوجته النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز، نقل الفنان أحمد العوضي إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة بعد تعرضه لوعكة صحية.

و أعلن مؤلف عمل يشارك به الممثل أحمد العوضي عن الخبر عبر حائطه الفايسبوكي قائلا:” تعرض بطل العمل أحمد العوضي لأزمة صحية”.

وواصل قائلا :”دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات، وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته”، لكنه عاد وحذف المنشور وهو ما أثار قلق متابعيه.

وجدير بالذكر أن الفنان المصري أعلن قبل أيام قليلة عن انفصاله من النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز وذلك بعد زواج دام لأربع سنوات.

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