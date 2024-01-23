بلغت 22 طنا ..الأكوادور تضبط أكبر كمية كوكايين في تاريخ البلاد
هبة بريس - متابعة
تمكن الجيش الاكوادوري من ضبط كمية ضخمة من المخدرات في عملية نفذت خلال عطلة نهاية الأسبوع ، والتي بلغت حوالي 22 طنا من الكوكايين، كواحدة من أكبر المضبوطات في تاريخ البلاد.
وأعلن الجيش الاكوادوري فى حسابه على شبكة التواصل الاجتماعى “اكس”، إن ما يقرب من 22 طنا من المخدرات التي عثر عليها في مقاطعة لوس ريوس الاستوائية، تم توزيعها في 733 طردا، مقدرا قيمة الشحنة بأكثر من مليار دولار في السوق الدولية.
وتم الإبلاغ عن اكتشاف عشرة أطنان، لكن الرقم تغير مع تقدم العملية التي يُزعم أنها نُفذت في مزرعة خنازير حيث تم إخفاء وتخزين هذه الكمية الكبيرة من الكوكايين، حيث كشف الجيش الاكوادوري أن هذه الكمية الضخمة المضبوطة كانت في طريقها الى أسواق فى آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والوسطى “باستخدام طائرات خفيفة منخفضة الأداء.
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الأكوادور تضبط أكبر كمية كوكايين في تاريخ البلاد
تمكن الجيش الاكوادوري من ضبط كمية ضخمة من المخدرات في عملية نفذت خلال عطلة نهاية الأسبوع
22 طنا من الكوكايين هذا رقم كبير جدا
مقاطعة لوس ريوس الاستوائية معروفة ب هادشي
Saraha rah bezaf 3ad
كانت في طريقها الى أسواق فى آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والوسطى
ميا فالميا تحقيقات حموشي مع الخلية اليقظة للناصري وبعيوي والزوج السابق للطيفة رأفت هو من ذل الايكوادوريين على هذه العملية الكبيرة