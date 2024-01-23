بلغ 120 مليون دولار.. قطاع الألعاب الإلكترونية يحقق رقم معاملات مهم

هبة بريس

أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بأن قطاع الألعاب الإلكترونية حقق رقم معاملات على المستوى الوطني بلغ 120 مليون دولار.

وقال الوزير في معرض جوابه أمس الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على سؤال حول “تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية” إن رقم المعاملات التي حققها قطاع الألعاب الإلكترونية، “يفوق رقم المعاملات المسجل في باقي الصناعات الثقافية والفنية الأخرى”.

وأكد بنسعيد أن الوزارة تعمل على تفعيل استراتيجيتها في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر عدد من الإجراءات أبرزها مشروع إحداث منطقة صناعية خاصة بهذا المجال.

ويهدف هذا المشروع، حسب الوزير، إلى “جلب مستثمرين أجانب وجعل المغرب منصة رائدة في هذه الصناعة على المستوى الإفريقي والدولي، وخلق نظام اقتصادي قادر على توفير 5 آلاف فرصة شغل جديدة لفائدة الشباب المغربي، بما فيها 3300 فرصة شغل مباشرة”، إضافة إلى “جعل قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية رافعة للنمو الاقتصادي الوطني”.

وفي هذا الإطار، أعلن بنسعيد أنه “سيتم توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع مقاولات كبرى خلال شهر ماي المقبل، في إطار أول معرض دولي لصناعة الألعاب الإلكترونية يتم تنظيمه بالمغرب”.

وأبرز أن الوزارة بذلت مجهودات كبيرة من أجل بلوغ الأهداف المسطرة، ومنها على الخصوص “تشجيع التكوين في هذا المجال بعدد من الأقاليم ، بهدف تأهيل الشباب للانخراط في المشاريع الاستثمارية المرتقبة”.

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