فنانة مصرية تعرض الزواج على الصحفي وائل الدحدوح

2024-01-22 / 09:56
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هبة بريس - وكالات

أبدت ممثلة مصرية، رغبتها بالزواج من المراسل الغزّي وائل الدحدوح.

وأكدت ميسرة خلال ظهور تلفزيوني، أنها تتمنى الزواج من الصحفي الشهير، قائلة “أنا نفسي أتجوز وائل الدحدوح، راجل بمعنى الكلمة”.

وأضافت: “قعدت أبص للراجل ده أهله بيموتوا منه، وبيستعوضهم لربنا وبيقول معلش كله فدى فلسطين، أنا لو لقيت واحد زي ده مش هدوّر عالفلوس، وصعب تلاقي واحد زيه”.

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