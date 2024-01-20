عزيز الرباح يكتب: مغرب الحضارة يستحق الافضل
لك الله يا وطني
متى يتوقف نزيف انحراف النخبة؟؟
لا تخلو دولة ولا مجتمع من المنحرفين والمفسدين والمرتشين وخائني الأمانة.تلك سنة الله في خلقه. وجود الحق والباطل، الخير والشر، الصلاح والفساد، العدل والظلم، الأمانة والخيانة … إلى أن يرث الله الأرض وما عليها.
لكن الله أوجب التدافع حتى لا تفسد البشرية والأوطان والمجتمعات. “ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض, ولكن الله ذو فضل على العالمين “.
لكن عندما يعم الفساد في ميادين عدة ويشيع في أوساط النخب التي تستأمن على مصالح الدولة والمجتمع والمواطن، فإنهم يتحولون إلى قدوة سيئة للجميع، فتشرع كل أبواب الفساد ويتنامى التنافس على إبداع أخبث الوسائل وأيسر السبل لنهجه ونشرها والإفلات من عواقبها.
ويزداد الأمر سوءا عندما تعجز أو تضعف مؤسسات التوعية والتدبير والتشريع والرقابة والزجر أمام تيار الفساد الجارف، ولا سيما عندما يتسلل إلى هذه المؤسسات نفسها.
حينها وجب أن ينهض خدام الدولة المخلصون الحقيقيون، ورواد المجتمع الصالحون، ونخب الوطن الصادقون المؤثرون، للقيام بواجبهم الديني والوطني قبل فوات الأوان وإضعاف مناعة الدولة والمجتمع والمواطن امام الفساد.
مادام الايمان راسخا بأن للبيت ربا يحميه، فلن يضيح صلاح وراءه طالب. ولن تعلو راية لنخب الفساد.
” … ولكن الله ذو فضل على العالمين:تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
14 تعليقات
مغرب الحضارة يستحق الافضل
متى يتوقف نزيف انحراف النخبة؟
دولة ولا مجتمع يخلو من المنحرفين والمفسدين والمرتشين
بدأ يعم الفساد في ميادين عدة ويشيع في أوساط النخب التي تستأمن على مصالح الدولة والمجتمع والمواطن
ويزداد الأمر سوءا عندما تعجز أو تضعف مؤسسات التوعية والتدبير والتشريع والرقابة والزجر أمام تيار الفساد الجارف
تحية تقدير واحترام للسيد عزيز الرباح من المنتخبين الذين نكن لهم الحب والاحترام..
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة مع كل المسؤولين..
نريد تطبيق القانون على كل من تورط في فضيحة فساد او سرقة المال العام..
على المجلس الأعلى للحسابات التحرك ضد الفساد المالي..
نتمنى محاسبة المفسدين ..
المغرب بلاد الحظارة والملوك والشرفاء والترحيب ..
العدالة والتنمية تركت بصمتها في الحكومة رغم عدة عراقيل وجدتها ..
العدالة والتنمية تركت بصمتها في الحكومة رغم عدة عراقيل وجدتها …
احسنت القول اسى الرباح ا تمنى لك التوفيق فى مشروعك السياسى