المغرب يضاعف الاستثمارات بواقع ثلاث مرات في مجال الطاقة المتجددة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكدت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية بأن المغرب يولي أهمية خاصة لقطاع الطاقات المتجددة حيث سيضاعف استثماراته في هذا المجال بأكثر من مليار دولار أي بواقع ثلاث مرات.
و أوضحت الوزيرة بنعلي أن المغرب يمتلك تجربة في مجال الطاقة المتجددة تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث نجح في تطوير مشروعات كبيرة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية و في مقدمتها مشروع نور.
و أضافت وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة أن الاستراتيجية الطاقية المغربية تقوم على ثلاث ركائز، أولاها تطوير الطاقات المتجددة و تحقيق الكفاءة الطاقية ثم الاندماج الجهوي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
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المغرب يضاعف الاستثمارات بواقع ثلاث مرات في مجال الطاقة المتجددة
المغرب يولي أهمية خاصة لقطاع الطاقات المتجددة
سيضاعف استثماراته في هذا المجال بأكثر من مليار دولار أي بواقع ثلاث مرات
المغرب يمتلك تجربة في مجال الطاقة المتجددة تمتد لأكثر من 15 سنة
من الجيد تطوير مشروعات كبيرة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية
المغرب يستثمر في الطاقة المتجددة..
نور 1 ونور 2 و 3 و4 عرف نجاحا كبيرا في الأقاليم الجنوبية..
يجب مضاعفة الجهود من أجل نجاح الطاقة الشمسية والريحة في المغرب ..
اللهم وفق بلدنا للخير إن شاء الله تعالى..
الطاقة الشمسية ستخفف العبئ عن المواطنين مستقبلا ..
على الحكومة دعم المواطنين بالالواح الشمسية..
اللهم يسر لبلدنا الحبيب..