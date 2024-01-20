الصين.. مصرع 13 تلميذا بحريق في مدرسة داخلية
هبة بريس - وكالات
لقي 13 تلميذا حتفهم اليوم السبت جراء حريق في دار تابعة لمدرسة داخلية في مقاطعة خنان وسط الصين.
وذكر التلفزيون الصيني أن الحريق اندلع في مدرسة ينغكاي بمنطقة فانغتشنغ الريفية وسط مقاطعة خنان مساء الجمعة وتم إخماده قبل منتصف الليل بقليل، وتم اعتقال مالك المدرسة.
وقال أحد المعلمين لقناة “زونجلان” الإخبارية إن جميع القتلى كانوا من تلامذة الصف الثالث.
وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية أن أحد التلامذة المصابين يتلقى العلاج في المستشفى.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
لاحول الله ولاقوة الا بالله نسال الله الصبر لي اهليهم عليهم
انها ارواح اطفال ابرياء نسال الله حسن الخاتمة لي عباده فوق ارضه والصبر لاهليهم عند تلقيهم بهدا الخبر المروع
الصين معروف عليها الدقة والانضباط ومراقبة الاشياء بدقة في اي مجال كيف صار هدا الحريق لاحول ولاقوة الا بالله نسال الله العفوة والعافية للجميع
ياربي السلامة الله ايكتب اعلينا امكاتب الخير كانت مكتاب اعليهم امساكن ياربي تصبر وليدهم اعليهم
مصرع 13طفلا مرة واحدة كانه انفجار اين كانت المراقبة غافلة عن سبب هادا الحريق نتمنا ان لايكون سببه الاهمال في شيء ما
ليس بالسهل علا اهليهم لي تلاقيهم هدا الخبر الصبر ثم الصبر ثم الصبر