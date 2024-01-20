الصين.. مصرع 13 تلميذا بحريق في مدرسة داخلية

هبة بريس - وكالات

لقي 13 تلميذا حتفهم اليوم السبت جراء حريق في دار تابعة لمدرسة داخلية في مقاطعة خنان وسط الصين.

وذكر التلفزيون الصيني أن الحريق اندلع في مدرسة ينغكاي بمنطقة فانغتشنغ الريفية وسط مقاطعة خنان مساء الجمعة وتم إخماده قبل منتصف الليل بقليل، وتم اعتقال مالك المدرسة.

وقال أحد المعلمين لقناة “زونجلان” الإخبارية إن جميع القتلى كانوا من تلامذة الصف الثالث.

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية أن أحد التلامذة المصابين يتلقى العلاج في المستشفى.

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