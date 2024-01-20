وزارة السياحة تنشر لائحة وكالات الأسفار الحاصلة على علامة الحج

هبة بريس

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن نشر اللائحة المحينة لوكالات الأسفار الحاصلة على علامة الحج والمرخص لها بتسويق منتوجاته برسم سنة 1445 هجرية.

وأفاد بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أنها “تعلن إلى كافة المواطنات والمواطنين، المنتقين في عملية قرعة الحج بتأطير من وكالات الأسفار السياحية، بأنها قامت بنشر اللائحة المحينة لوكالات الأسفار السياحية الحاصلة على علامة الحج والمرخص لها بتسويق منتوجاته برسم هذه السنة على الموقع الالكتروني لقطاع السياحة، وكذا بمقرات المندوبيات الجهوية والإقليمية لقطاع السياحة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة”.

وذكرت الوزارة بأن كافة المواطنات والمواطنين المنتقين مدعوون لأداء مصاريف الحج لهذا الموسم دفعة واحدة لدى شبابيك البريد بنك بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 22 يناير 2024 إلى غاية يوم الأربعاء 31 يناير 2024.

ويمكن للمواطنين الاطلاع على اللائحة المذكورة على الرابط التالي:

https://mtaess.gov.ma/fr/liste-des-agences-de-voyages-labellisees-et-autorisees-a-commercialiser-les-produits-haj-au-titre-de-lannee-2024/.

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