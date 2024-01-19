تفريخُ أسواقٍ عشوائيةٍ واغلاقُ شوارعٍ بسطات.. هدنة أم استسلام؟

2024-01-19 / 17:47
0
محمد منفلوطي_هبة بريس

تحولت أهم شوارع مدينة سطات وساحاتها في الآونة الأخيرة، إلى مايشبه أسواقا عشوائية أمام صمت وتجاهل العديد من المهتمين والمسؤولين بدعوى ” أن الظرفية الاقتصادية تحتم ذلك”، لكن أن تصبح هذه الأخيرة شمّاعة لتعليق فشل حملات تحرير الملك العمومي من قبضة هؤلاء الذين أغلقوا بعض الشوارع والأزقة ” زنقة الشهداء، شارع ابن سينا بدرب عمر، ساحة محمد الخامس، ساحات المساجد….” فتلك حكايات أخرى..

وتساءل الرأي العام السطاتي عن الأسباب الرئيسية وراء تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي بشكل مخيف من قبل أصحاب المقاهي والمحلات التجارية والمتاجر والباعة الجائلين حتى إن السائقين وجدوا أنفسهم مضطرين إلى ركن سياراتهم في أماكن أسقطتهم في فخ مخالفات السير مع أداء الغرامات…

فهل الأمر هنا يتعلق بهدنة معلنة من قبل السلطات المعنية، أم هو استسلام ورفع للراية البيضاء في مواجهة ظاهرة احتلال الملك العمومي التي يرى فيه البعض واقعا فرضته الظروف الاجتماعية والاقتصادية؟

تفريخ مشاهد عشوائية من جديد تماشيا ومقولة ” لي حرثو الجمل دكو”، بشارع عبد الرحمن اسكيرج، وزنقة الشهداء، وبالقرب من مدارة زنقة الذهيبية، وبالقرب من المساجد، وأحياء سكنية بحي مانيا وبام واشطيبة، وأخرى غرب المدينة، وكذلك بمحاداة السوق النموذجي حي سيدي عبد الكريم وبالضبط من “السويقة” المتواجدة بالقرب من مقبرة مولاي أحمد بسطات التابع لنفوذ للمقاطعة الحضرية الأولى، هذا الحي الذي تعيش ساكنته وضعا بيئيا بفعل انتشار الأزبال والنفايات ومخلفات الباعة المتجولين، ناهيك عن تحول المكان إلى مربط للحمير ومنطلقا للكلاب الضالة التي باتت تهدد حياة الأطفال والنساء، الأمر الذي يتطلب تحركا عاجلا لفك بوادر الحصار الذي لاحت في الأفق من شأنها أن تعيق تحركات المواطنين.

وتساءل كثيرون عن الجدوى من انشاء الأسواق النموذجية بالمدينة ودورها في الحد من ظاهرة عربات الخضروات المنتشرة بمختلف الأزقة والأحياء؟ وهي الأسواق التي التهمت حسب رأيهم أموالا طائلة من خزينة المال العام دون أن تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها…

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of نفوق حوت ضخم بعد جنوحه لمياه شاطئ “كورنيش ” بوجدور

نفوق حوت ضخم بعد جنوحه لمياه شاطئ “كورنيش ”…

2024-01-19 / 21:05
Photo of تقرير : المغرب من اكثر الدول تأثرا مستقبلا بتغيرات المناخ

تقرير : المغرب من اكثر الدول تأثرا مستقبلا بتغيرات…

2024-01-19 / 19:37
Photo of محاولة تهريب مخدرات داخل حذاء رضيع تقود شخصا للاعتقال بسبتة المحتلة

محاولة تهريب مخدرات داخل حذاء رضيع تقود شخصا للاعتقال…

2024-01-19 / 19:32
Photo of هل أوقفت السلطات القبرصية مسؤولين أمنيين مغاربة ؟

هل أوقفت السلطات القبرصية مسؤولين أمنيين مغاربة ؟

2024-01-19 / 18:31
Photo of المغرب يتجه لاقتناء 220 مركبة تركية من طراز “كوبرا 2”

المغرب يتجه لاقتناء 220 مركبة تركية من طراز “كوبرا…

2024-01-19 / 17:30
Photo of قصص لـ” البوعارة”.. عسر الحياة والعيش من القذارة

قصص لـ” البوعارة”.. عسر الحياة والعيش من القذارة

2024-01-19 / 17:08
Photo of المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يشارك في لقاء رفيع المستوى بتونس

المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يشارك في لقاء…

2024-01-19 / 16:16
Photo of خنيفرة.. إيداع طبيب تسبب في وفاة شخص السجن الاحتياطي

خنيفرة.. إيداع طبيب تسبب في وفاة شخص السجن الاحتياطي

2024-01-19 / 14:13
Photo of مؤسسات الريادة.. بنموسى يزور مدرسة “الواحة” بمدينة كلميم

مؤسسات الريادة.. بنموسى يزور مدرسة “الواحة” بمدينة كلميم

2024-01-19 / 13:24
Photo of الجديدة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعا

الجديدة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعا

2024-01-19 / 12:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق