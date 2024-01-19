إسرائيل تمنع دخول آلاف الشاحنات الإغاثية إلى غزة

قال مدير الإعلام في معبر رفح البري وائل أبو محسن، إن آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية تقف منذ عدة أشهر على الجانب المصري من معبر رفح بانتظار دخولها إلى قطاع غزة.

وأضاف أبو محسن في حديث لـوكالة “إرم نيوز”، أن عمليات دخول الشاحنات الإغاثية إلى قطاع غزة شحيحة للغاية مقارنة بحجم الاحتياج الهائل لها في محافظات القطاع، لا سيما في ظل استمرار القصف الإسرائيلي.

وأوضح أبو محسن، أن الجانب الإسرائيلي لا يزال يمنع إدخال البضائع إلى القطاع منذ قرابة أكثر من 100 يوم، ما أدى إلى نفاد السلع الغذائية الأساسية من الأسواق فضلًا عن احتكارها من جانب بعض التجار وبيعها بأضعاف ثمنها الحقيقي.

وتابع، أن عشرات الآلاف من الجرحى ما زالوا ينتظرون السماح لهم بالسفر لتلقي العلاج في الخارج نظرًا لخطورة إصاباتهم، مؤكدًا أن الأعداد التي يتم السماح لها يوميًا بالسفر للعلاج لا تتعدى 10-15 جريحا.

وأشار المسؤول الإعلامي خلال حديثه، إلى أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وبالتنسيق مع جمعيات الهلال الأحمر الدولية تقوم باستلام شاحنات المساعدات الطبية والإغاثية، وتقوم بتوزيعها على المستشفيات والمؤسسات الإغاثية لتوزيعها على عائلات القطاع.

وبيّن أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يمنع شاحنات المساعدات الإنسانية من الوصول إلى محافظات شمال وادي غزة، ويحرم قرابة 800 ألف مواطن يعيشون ظروفًا معيشية قاسية من الحصول على العلاج والسلع الغذائية الأساسية.

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