رغم الانفصال.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يحتفظان بصورهما وبمتابعة بعضهما

2024-01-19 / 13:32
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هبة بريس - القسم الفني

تفاجأ جمهور ومتابعي الفنانين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، بإعلان طلاقهما

ورغم إعلان الثنائي منذ يومين قرار انفصالها، إلا أنهما ما زالا يحتفظان بصورهما سوياً على حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يزالا يتابعان بعضهما على “الانستغرام”.

هذا وتزوجت ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضى سنة 2020 واستطاعا تشكيل ثنائية فنية ناججة خلال السنوات الماضية.

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