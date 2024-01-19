تنظيم الهجرة السرية يجر شخصين للاعتقال بالحسيمة

هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة الحسيمة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الخميس، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 30 و52 سنة، يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما متلبسين بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية لفائدة أربعة مرشحين للهجرة، مشيرا إلى أن إجراءات التفتيش المنجزة أسفرت عن حجز قارب للصيد وسيارة نفعية ودراجة نارية، علاوة على مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأوروبية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع المشتبه فيهما والمرشحين للهجرة غير الشرعية للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد ارتباطاتها وامتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp