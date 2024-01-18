انزكان :ساكنة “أدميم” بأيت ملول ترفض “التهجير القسري”

ع بركة _ هبة بريس

تتقاطر على مصالح المياه والغابات بإنزگان عشرات الرسائل الجوابية على إنذارات وجهتها إدارة المياه والغابات بإنزگان لساكنة المنطقة تجبرهم على إفراغ مقراتهم السكنية بدعوى “الاحتلال بدون سند”.

وإلى جانب ذلك وجه العشرات من ساكنة حي أدميم عريضة تظــلـم لأكثر من جهة مختصة تعبر من خلالها على أنها فوجئت بعد أزيد من سبعة عقود من الزمن بإنذارات صادرة من مصالح المياه والغابات بدائرة إنزكان أكادير، تطالبنا بإخلاء هذا الحي بدون مسوغ مقبول.

وأوردت العريضة ” أننا نحوز ونتصرف في المنطقة المذكورة، أبا عن جد، وذلك بجميع التصرفات القانونية من حيازة ووضع يد بالفلاحة والــرعي والسكن طيلة تلك المدة دون منازع ينازع في ذلك”.

وطالب المتضررون “كل الجهات المعنية من السلطات الإدارية ومصالح المياه والغابات إلى وقف محاولات تهجيرهم دون أدنى موجب قانوني سليم، ملتمسة استشعار خطورة هذا القرار الجائر الرامي إلى تشريد مئات الأسر دون استشعار التداعيات الاجتماعية والمآسي الإنسانية التي يمكن أن يخلفها” وفق تعبير العريضة الاحتجاجية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp