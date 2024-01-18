الصحافة الإيفوارية : المنتخب المغربي يمضي على مسار مونديال 2022

هبة بريس / رياضة

أكدت الصحافة الإيفوارية اليوم الخميس أن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، الذي كان أول بلد إفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم (قطر 2022)، افتتح مشواره في كان 2023 بالكوت ديفوار بانتصار ساحق على تنزانيا .

ونوهت صحيفة ”لوماتان“ بالفوز الكبير للمنتخب المغربي يوم الأربعاء بسان بيدرو على منتخب تنزانيا بثلاثة أهداف نظيفة، مضيفة تحت عنوان “المغرب فاز بسهولة على تنزانيا”، أن فريق المدرب وليد الركراكي أسعد الجمهور وأدخل الفرحة على آلاف مشجعيه.

وأضافت الصحيفة أن التنزانيين ”لم يتمكنوا من تقديم أداء كبير أمام المغاربة المتحمسين للغاية والذين أرسلوا إشارة قوية إلى خصميهم المقبلين جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا“.

وأكدت “فراتيرنيتي ماتان” من جهتها أن “الوضعية مواتية لفريق المدرب المغربي وليد الركراكي”، للمضي في مسار جيد، خصوصا بعد افتتاح مشاركتهم في نهائيات كأس أمم إفريقيا في كرة القدم بالكوت ديفوار بفوز مستحق بثلاثة أهداف لصفر على منتخب تنزانيا بملعب لوران بوكو في سان بيدرو.

من جهتها، كتبت “ليسور إيفواريان” أن أسود الأطلس سحقت تنزانيا، أمس (الأربعاء) بملعب لوران بوكو في سان بيدرو.

وأشارت الى أنه بهذا الفوز الكبير، يؤكد المتأهلون لنصف نهائي كأس العالم الأخيرة تفوقهم ويظهرون نواياهم في هذه النهائيات.

أما صحيفة ”سوار أنفو“، فكتبت أن المغرب، الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر، كان ينتظر بفارغ الصبر نهائيات كأس الأمم الإفريقية، مضيفة أن لاعبي المدرب وليد الركراكي، مدعومين بمشجعين متحمسين، أرادوا أن يفرضوا احترامهم في مباراة بدت فيها تنزانيا تائهة.

وأضافت أن المنتخب المغربي بقيادة غانم سايس قام بما هو ضروري ومنح فوزا كبيرا وثمينا.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الإيفوارية بأن سكان سان بيدرو رحبوا، الأربعاء، بفوز المنتخب المغربي (3-0) على تنزانيا في المباراة الأولى التي أقيمت على ملعب لوران بوكو ضمن المجموعة السادسة من النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2023) لكرة القدم في كوت ديفوار.

وأشارت الوكالة الى أن جماهير إيفوارية حضرت المباراة نوهت من داخل المساحة المخصصة للجمهور الرياضي خارج ملعب المنافسة، بأداء المنتخب المغربي، مشيرين الى أن منافسيه لم يكونوا “على المستوى المطلوب”.

وشددت الوكالة على أن “المغرب من بين المرشحين للفوز بكأس إفريقيا للأمم. فقد لعب مباراة جيدة للغاية واستحق الفوز”.

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