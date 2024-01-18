القيمة السوقية للمنتخبات المشاركة بأمم أفريقيا 2023

2024-01-18 / 18:38
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هبة بريس _ رياضة

تصدر المنتخب المغربي قائمة المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 من حيث القيمة السوقية، بـ347.40 مليون يورو، وبلغت القيمة السوقية لجميع المنتخبات المشاركة في البطولة 2.69 مليار يورو.

وجاءت ثلاث دول عربية ضمن أعلى 10 منتخبات على القائمة، وهي المغرب بـ347.40 مليون يورو، والجزائر بـ190.45 مليون يورو، ومصر بـ135.60 مليون يورو.

وفي ما يأتي إنفوغراف لعربي 21 ترتب المنتخبات الأفريقية بحسب القيمة السوقية :

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