شركات مغربية تدخل سباق الظفر بصفقة بناء ملعب الدار البيضاء الكبير
هبة بريس ـ الدار البيضاء
مشروع ضخم ذاك الذي سيرى النور في قادم الأسابيع بضواحي مدينتي المحمدية و بنسليمان، حيث ستنطلق أشغال بناء الملعب الكبير للدار البيضاء في منتصف شهر فبراير كأقصى تقدير.
و رغم أن الشركات الفائزة بصفقة بناء الملعب لم تحدد بعد، غير أن العديد من الشركات المغربية و الدولية أبدت اهتمامها للظفر بالصفقة و منها من له تجربة سابقة في بناء ملاعب مماثلة.
و في هذا الصدد، توجد شركتين مغربيتين في قائمة الشركات المتنافسة على صفقة تشييد ملعب الدار البيضاء الكبير، حيث أكدت “أفريكا أنتلجنس” أن شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء و الشركة العامة للأشغال بالمغرب من بين أكبر المتنافسين لنيل الصفقة، و قد ينالانها مناصفة لتسريع العمل.
كما توجد شركة “كونتراكتز” ضمن قائمة الشركات الأوفر حظا للفوز بالمناقصة، و تتتافس أيضا شركات أخرى معروفة بكفاءتها، علما أن هاته الشركات سبق و فازت بصفقات تحديث و تجهيز عدد من ملاعب المغرب كالدار البيضاء و طنجة و فاس و الرباط.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
شركات مغربية تدخل سباق الظفر بصفقة بناء ملعب الدار البيضاء الكبير
مشروع ضخم ذاك الذي سيرى النور في قادم الأسابيع
Mezyane Mezyane saraha
العديد من الشركات المغربية و الدولية أبدت اهتمامها للظفر بالصفقة و منها من له تجربة سابقة في بناء ملاعب مماثلة
الشركات الفائزة بصفقة بناء الملعب لم تحدد بعد
سيرى النور قريبا. نتمنى أن تظفر بهما الشركتين المغربيين.
اشمن شركات عندنا باين العربون غير من الطرقات اللي تكلفو بيهم الشركات الوطنية حدهم إمشي لمقاول تا طريق كتبعو خصهم غير مشاريع كبار بحال هادو