أمن مطار البيضاء يوقف مواطنا دنماركيا مبحوث عنه دوليا

2024-01-18 / 13:28
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هبة بريس

أوقفت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الخميس 18 يناير الجاري، مواطنا دانماركيا يبلغ من العمر 38 سنة، يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن منظمة الأنتربول بطلب من السلطات القضائية الدانماركية في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.

وقد جرى توقيف المشتبه به في سياق عملية تعاون مشترك وتبادل للمعلومات بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بالمملكة المغربية ومكتب مكافحة المخدرات الأمريكي.

المواطن الدانماركي المبحوث عنه دوليا تم توقيفه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أوضحت عملية تنقيطه بقواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول أنه موضوع نشرة حمراء خاصة بالأشخاص الفارين، وأنه مبحوث عنه بمقتضى أمر دولي بإلقاء القبض من طرف السلطات الدانماركية، في قضية لها علاقة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات.

وقد تم وضع المشتبه فيه رهن إشارة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على ذمة البحث ومباشرة إجراءات التسليم التي تشرف عليها السلطات القضائية المختصة.

وتجسد هذه العملية، مرة أخرى، التزام مصالح الأمن الوطني بتفعيل وتنشيط آليات التعاون الأمني الدولي لمكافحة مختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، كما أنها تعكس كذلك نجاعة الشراكة الاستراتيجية في المجال الأمني بين السلطات الأمنية في كل من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

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‫3 تعليقات

  3. كان يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن منظمة الأنتربول بطلب من السلطات القضائية الدانماركية

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