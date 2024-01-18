بسبب “النشرة الإنذارية”.. وزارة التجهيز تحذر السائقين

هبة بريس

أهابت وزارة التجهيز والماء بجميع مستعملي الطرق والطرق السيارة توخي المزيد من الحيطة والحذر، على إثر توقع هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار بعدد من أقاليم المملكة ابتداء من ليلة اليوم الخميس وغدا الجمعة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الخميس، أنه “على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تتوقع هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار بأقاليم كل من أزيلال والحوز وشيشاوة والعرائش والمضيق-الفنيدق وفحص-أنجرة ووزان وطنجة-أصيلة والحاجب ومكناس وفاس ومولاي يعقوب وتاونات وسلا والرباط وتمارة-الصخيرات والقنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم والخميسات ومديونة والدار البيضاء وبنسليمان والمحمدية والنواصر وخنيفرة وإفران وصفرو والراشيدية وشفشاون والحسيمة وتطوان والناظور وبركان وفكيك ودريوش وجرادة ووجدة-أنجاد وتاوريرت وكرسيف وبولمان وتازة وميدلت وورزازات وتنغير وأوسرد وواد الذهب، ونزول أمطار قوية بأقاليم كل من تطوان وشفشاون والحسيمة ووزان والعرائش وتاونات وتازة وطنجة-أصيلة وفحص-أنجرة والمضيق-الفنيدق، ابتداء من ليلة يومه الخميس 18 يناير 2024 وإلى غاية يوم الجمعة 19 يناير 2024، فإن وزارة التجهيز والماء تهيب بجميع مستعملي الطرق والطرق السيارة إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر نظرا لضعف الرؤية أو انعدامها في مثل هذه الأحوال الجوية”.

وأضاف البلاغ أنه للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالرقمين الهاتفيين التاليين:

– مركز الديمومة بالمديرية العامة للطرق: (17 17 71 37 05)

– مركز الاتصال للطرق السيارة: (50 50)

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