عنصر من حركة حماس

علبة مقابل ألف علبة”.. حماس تحدد شروطا لإدخال الأدوية للرهائن

2024-01-17 / 18:51
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت حركة حماس، الأربعاء، عن شروط لإدخال الأدوية الى الرهائن في قطاع غزة، مشيرة الى رفضها أن تقوم إسرائيل بتفتيش الشاحنات التي ستنقلها.

وأعلن الثلاثاء نجاح وساطة قطرية فرنسية في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس يشمل “إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثراً وتضرراً، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها” الرهائن.

وكشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق اليوم عن شروط جديدة لتسليم الأدوية للرهائن.

وقال عبر حسابه على منصة “إكس”، “وضعنا عدة شروط: مقابل كل علبة دواء (للرهائن) ألف (علبة) لأبناء شعبنا” في قطاع غزة.

ومن ضمن الشروط أيضا، بحسب أبو مرزوق، “توفير الدواء عبر دولة نثق بها”، وليس عبر فرنسا.

وأكد أبو مرزوق أن من ضمن الشروط “منع تفتيش شحنات الأدوية من جيش العدو الإسرائيلي”.

وتخضع كل شاحنات المساعدات التي تدخل الى قطاع غزة لتفتيش إسرائيلي قبل دخولها في منطقة حدودية بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة.

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