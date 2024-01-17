دراسة: استهلاك الكحول يعرض الإنسان لخطر الإصابة بأكثر من 60 مرضا

2024-01-17 / 14:02
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هبة بريس - وكالات

أظهرت نتائج بحث علمي، ارتباط استهلاك الكحول بأكثر من 60 مرضا تصيب الإنسان، من بينها 33 مرضا لم يتم الإبلاغ عنها سابقا كأمراض مرتبطة بالكحول من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO).

وحلل فريق البحث قاعدة بيانات تحتوي على معلومات صحية لأكثر من 512 ألف شخص بالغ، ما أظهر وجود ارتباط بين استهلاك الكحول وأمراض النقرس وإعتام عدسة العين، إضافة إلى الكسور وأمراض الدورة الدموية.

ووفق البحث المنشور في مجلة “دواء الطبيعة” فإن ثلث الرجال يشربون الكحول بانتظام بمعدل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، في حين كان المعدل بالنسبة للنساء 2 بالمئة فقط، لذلك فإنه تم استخدام النساء كمرجعية للتأكد من أن خطر الإصابة بالأمراض الزائدة لدى الرجال ناتج عن شرب الكحول.

ويعد استهلاك الكحول أحد عوامل الخطر الرئيسية لسوء الصحة البدنية والعقلية، ويتسبب في حوالي ثلاثة ملايين حالة وفاة.

وأوضح البحث أن كل أربعة مشروبات يوميا ترتبط بها زيادة خطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالكحول بنسبة 14 بالمئة.

وقال معد الدراسة، بيك كي إم، لموقع “إكسبريس”، إن “استهلاك الكحول يرتبط بشكل سلبي مع مجموعة واسعة من الأمراض أكثر مما تم تحديده سابقا. وتظهر النتائج التي توصلنا إليها أن هذه الارتباطات من المحتمل أن تكون سببية”.

وأضاف البروفيسور ليمينغ لي، كبير المعدين: “توضح هذه الدراسة التعاونية الكبيرة الحاجة إلى تعزيز سياسات السيطرة على الكحول في الصين”.

ومن بين الأمراض التي يسببها استهلاك الكحول ستة أنواع من الشرطان إضافة إلى أمراض الدم واضطرابات التمثيل الغذائي والصرع، فضلا عن تفاقم حالة الأمراض المزمنة في الجسم.

وفي وقت سابق، كشفت دراسة عن تسبب شرب الكحول خلال الحمل، بتأثيرات صحية على شكل ووجه الأجنة.

ووفقا للدراسة، التي نشرتها الجمعية الأوروبية للتناسل وعلم الأجنة، فإن تناول النساء الحوامل كأسا واحدة من النبيذ حجمه 175 مل أو 12 أونصة من البيرة في الأسبوع، يمكن أن يؤثر على مظهر أطفالهن في المستقبل.

وأثبتت دراسة حديثة أن 55 بالمئة من الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث سير، كانوا متعاطين للمخدرات أو الكحول قبل حدوث ذلك.

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‫3 تعليقات

  2. بينها 33 مرضا لم يتم الإبلاغ عنها سابقا كأمراض مرتبطة بالكحول من قبل منظمة الصحة العالمية

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