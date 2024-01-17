المقاولات الناشئة في الرقمنة تستفيد من الدعم عبر تفويت الصفقات العمومية لها

2024-01-17 / 12:58
4

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكدت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بأن الشركات الناشئة في القطاع الرقمي تحظى باهتمام كبير من خلال تقوية برامج و طرق دعمها.

و أوضحت مزور بأن وزارتها تعمل على تحسين مواكبة الشركات الناشئة، وجلب حاضنات دولية إلى المغرب لتعزيز حضور الشركات العاملة في المجال الرقمي على شاكلة “تكنوبارك”، الذي هو عبارة عن مجمع للأعمال المرتبطة بتقنية المعلوميات بالمغرب.

وشددت الوزيرة مزور على ضرورة وضع تعريف للشركات الرقمية الناشئة، كي تستفيد من الصفقات العمومية، حيث أن التعريف سيتيح لها الاستفادة من عديد الامتيازات و التحفيزات.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of أسعار الطماطم تتراجع بالأسواق من 15 إلى 3 دراهم للكيلوغرام

أسعار الطماطم تتراجع بالأسواق من 15 إلى 3 دراهم…

2024-01-17 / 12:26
Photo of مجموعة ألمانية تفتتح مصنعا جديدا لصناعة أجزاء السيارات بطنجة

مجموعة ألمانية تفتتح مصنعا جديدا لصناعة أجزاء السيارات بطنجة

2024-01-17 / 10:54
Photo of زيادة موريتانيا الجمارك على الخضروات المغربية..خبير يفصل في القرار

زيادة موريتانيا الجمارك على الخضروات المغربية..خبير يفصل في القرار

2024-01-16 / 18:23
Photo of موريتانيا “تجمرك” الخضراوات المغربية..بوادر أزمة أم فرج لفقراء المغرب؟

موريتانيا “تجمرك” الخضراوات المغربية..بوادر أزمة أم فرج لفقراء المغرب؟

2024-01-16 / 18:07
Photo of مندوبية التخطيط: “أغلب المغاربة يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار هذا العام”

مندوبية التخطيط: “أغلب المغاربة يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار هذا…

2024-01-16 / 17:41
Photo of بسبب الجفاف.. الأراضي المزروعة لا تتعدى الآن 400 ألف هكتار من أصل 750 ألف هكتار

بسبب الجفاف.. الأراضي المزروعة لا تتعدى الآن 400 ألف…

2024-01-16 / 15:45
Photo of عمور: “السياحة حققت مداخيل قياسية و غير مسبوقة تجاوزت 100 مليار درهم”

عمور: “السياحة حققت مداخيل قياسية و غير مسبوقة تجاوزت…

2024-01-16 / 15:04
Photo of تقرير: غالبية الأسر المغربية متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار

تقرير: غالبية الأسر المغربية متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار

2024-01-16 / 14:01
Photo of رسميا.. الحكومة تعفي المغاربة من ضريبة الماء و ترفعها في استهلاك الكهرباء

رسميا.. الحكومة تعفي المغاربة من ضريبة الماء و ترفعها…

2024-01-16 / 13:19
Photo of هاته هي المدن التي سيتم بها إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر

هاته هي المدن التي سيتم بها إنجاز مشاريع تحلية…

2024-01-16 / 11:10

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق