أسعار الطماطم تتراجع بالأسواق من 15 إلى 3 دراهم للكيلوغرام

2024-01-17 / 12:26
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

بعد أسابيع من الارتفاع الذي قوبل بسخط عدد كبير من الأسر خاصة ذوي الدخل المحدود، عادت أسعار الطماطم لتشهد تراجعا و انخفاضا ملحوظا بمختلف أسواق و محلات بيع الخضر في المغرب.

و في هذا الصدد، أكدت الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب إن أسعار الطماطم تراجعت خلال هذا الأسبوع، لتعود لنسلها الطبيعية بين 3 و 4 دراهم للكيلوغرام الواحد لعدما وصلت قبل أيام لسعر 15 درهم.

هذا و كتن مهنيون قد عزوا ارتفاع الأسعار لسبب فيروس Tobamovirus ToBRFV، الذي تسبب في خسائر واضحة في العديد من ضيعات إنتاج الطماطم المستديرة، حيث أن التقديرات الأولية تفيد أن الخسائر بلغت لحد الآن حوالي 50 في المائة من إنتاج هذه الاستغلاليات الفلاحية.

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‫12 تعليقات

  7. لا فيروس ولا يحزنون تراجع الأسعار ولله الحمد سببها جشعالمصدرين وتراجع التصدير إلى أفريقيا وفرض موريتانيا ضرائب جمركية على المنتجات الفلانية المغربية

    1
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  10. ليس الفيروس وإنما موريتانيا رفعت الرسوم الجمركية على الخضروات المغربية.
    الحمد لله

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  11. الغلاء علا الجميع فهمناها ولاكن يجب بعض الدعم من المسؤولين لي اجميع الفلاحين واما الطماطم ادا نزلت اليوم سيرتفع تمنها غدا

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  12. هدا ما نتمناها في الطماطم وفي باقي الخضروات نحن بلد ووطن الفواكه والخضروات هل يعقل لما وصلنا له من اسعار في هده المواد

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