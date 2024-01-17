أسعار الطماطم تتراجع بالأسواق من 15 إلى 3 دراهم للكيلوغرام

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد أسابيع من الارتفاع الذي قوبل بسخط عدد كبير من الأسر خاصة ذوي الدخل المحدود، عادت أسعار الطماطم لتشهد تراجعا و انخفاضا ملحوظا بمختلف أسواق و محلات بيع الخضر في المغرب.

و في هذا الصدد، أكدت الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب إن أسعار الطماطم تراجعت خلال هذا الأسبوع، لتعود لنسلها الطبيعية بين 3 و 4 دراهم للكيلوغرام الواحد لعدما وصلت قبل أيام لسعر 15 درهم.

هذا و كتن مهنيون قد عزوا ارتفاع الأسعار لسبب فيروس Tobamovirus ToBRFV، الذي تسبب في خسائر واضحة في العديد من ضيعات إنتاج الطماطم المستديرة، حيث أن التقديرات الأولية تفيد أن الخسائر بلغت لحد الآن حوالي 50 في المائة من إنتاج هذه الاستغلاليات الفلاحية.

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