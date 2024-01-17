مجموعة ألمانية تفتتح مصنعا جديدا لصناعة أجزاء السيارات بطنجة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المغرب جذب و إغراء عدد من المسثتمرين العالميين في قطاعات مختلفة و خاصة في قطاع تصنيع السيارات و الأجزاء التي تدخل في تركيبها.

و في هذا الصدد، افتتحت المجموعة الألمانية “كوسطال”، الرائدة في صناعة الأجزاء الميكانيكية والالكترونية للسيارات وحدتها الصناعية الجديدة بالمنصة الصناعية لطنجة المتوسط.

هذا المصنع الجديد بطنجة يمتد على مساحة تصل إلى 12,5 هكتار، و تطلب اسثتمارا قدره 25 مليون أورو، و حصل على شهادتي ISO IATF و ISO 14001 وتصديق أبرز المجهزين في مجال صناعة السيارات.

و قد تمت مواكبة هذا المشروع في إطار منظومة “ستيلانتيس”، حيث كان من المرتقب أن يوفر 340 منصب شغل إضافي مباشر، غير أنه تجاوز هذا الرقم المؤقت حيث ساهم في إحداث 700 منصب شغل مباشر، في تخصصات الميكانيك والإلكترونيك.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp