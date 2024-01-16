بركلة جزاء قاتلة.. أول هزيمة عربية في كأس أمم أفريقيا

هبة بريس _ وكالات

بدأ منتخب بوركينا فاسو مشواره في كأس الأمم الأفريقية، المقامة في كوت ديفوار بفوز قاتل، الثلاثاء، على نظيره الموريتاني 1-0 من ركلة جزاء على ملعب السلام في بواكيه، وذلك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

وجاء الهدف في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، من ركلة جزاء نفذها برتران تراوريه الذي وضع بلاده في الصدارة بثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن كل من الجزائر وأنغولا اللتين تعادلتا الإثنين 1-1.

وهذه الخسارة السادسة في سبع مباريات للمنتخب الموريتاني في ثالث مشاركة توالياً في العرس القاري، سجل خلالها هدفا يتيما في مرمى مالي خلال الهزيمة 1-4 عام 2019، وتعد أول خسارة لمنتخب عربي بالعرس الأفريقي القاري الحالي.

ودخل المنتخب الموريتاني الذي يشرف عليه المدرب أمير عبدو بعد عامين من قيادته منتخب بلاده جزر القمر الى الدور الثاني في النسخة السابقة في الكاميرون، اللقاء بتشكيلة منظمة دفاعيا لاستيعاب ضغط البوركينيين، مع الارتداد الهجومي عبر الثنائي ابو بكاري كويتا وحمية الطنجي.

ومن ناحيته بدأ مدرب منتخب “الخيول” الفرنسي أوبي فيلو اللقاء بالقوة الضاربة مستعينا بأبرز المحترفين في مقدمهم مدافع باير ليفركوزن الألماني أدمون تابسوبا، وظهير لوتون تاون الإنكليزي عيسى كابوريه، ومهاجم شيريف تيراسبول المولدافي سيدريك بادولو، في حين جلس لاعب أستون فيلا الإنكليزي برتران تراوريه على مقاعد البدلاء لعدم الجاهزية.

واحتسب الحكم المغربي جلال جيد ركلة جزاء للمنتخب البوركيني بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد “في ايه آر” نتيجة خطأ في المنطقة المحرمة من نوح العبد على كابوريه، فانبرى لها تراوريه وسددها بهدوء إلى يمين الحارس نياس (90+6).

ويلتقي المنتخب الموريتاني في الجولة الثانية مع أنغولا السبت المقبل، فيما تجمع قمة المجموعة بين بوركينا فاسو والجزائر في اليوم ذاته.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp