بينهم عمدة طنجة ..الرئيس السنغالي يستقبل وفدا مغربيا على هامش مناظرة “اللامركزية “

2024-01-16 / 19:00
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هبة بريس - مكتب طنجة

ترأس العامل المكلف بقطب التعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية عبد الوهاب الجابري، وفدا مغربيا الى السنغال للمشاركة في المناظرة السنغالية المغربية حول اللامركزية.

وضم الوفد مسؤولين يمثلون المديرية العامة للمقاولات، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولجنة الانتخابات، وصندوق الايداع والتدبير، فضلا عن رؤساء مختلف الجماعات ، حيث حظي الوفد باستقبال من طرف رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، أمس الاثنين 15 يناير 2024، بالقصر الرئاسي بالعاصمة دكار ، بينهم منير ليموري، عمدة طنجة، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات،

وخلال الاستقبال الذي حضره سفير المغرب بدكار، حسن الناصري، أشارد الرئيس السنغالي بمشاركة وفدين مغربيين هامين، خلال شهر يناير الجاري، في حدثين كبيرين بدكار، الوفد الثقافي الأول، والذي ترأسه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بن سعيد، وضم أزيد من 70 فنانا مغربيا، شارك في الدورة الـ12 لمهرجان للمهرجان الوطني للفنون والثقافات بفاتيك، الذي حلت فيه المملكة كضيف شرف، أما الوفد الثاني، فضم عمداء ومنتخبين مغاربة يشاركون في المناظرة السنغالية المغربية حول اللامركزية المنعقدة حاليا بدكار.

وقال الرئيس السنغالي، في كلمة بالمناسبة، إن هذا الأمر “يمسنا ويبرز الأهمية التي يوليها المغرب، البلد الشقيق، لعلاقته مع السنغال”، مكلفا الوفد المغربي بنقل مشاعر الصداقة والامتنان لجلالة الملك محمد السادس.

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