مصر تنجح في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من غزة الى البلاد

2024-01-16 / 16:13
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هبة بريس - وكالات

أفادت “قناة القاهرة” الإخبارية في نبأ عاجل، بأن السلطات المصرية نجحت في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة إلى البلاد.

وكشف خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن النقابة سوف تعد ملفا لترشيح الزميل وائل الدحدوح لجائزة الشجاعة الدولية، التي تنظمها اليونسكو، بجانب جائزة النقابة التي سبق الإعلان عنها.

وأضاف البلشي، خلال كلمته ضمن فعاليات ا”ليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني 100 يوم من العدوان.. أوقفوا الحرب.. حاكموا مجرمي الحرب”: إننا نستكمل اليوم ما بدأته النقابة من فعاليات للتضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد، الذي أظهر بسالة وشجاعة في الدفاع عن نفسه وأرضه، موجها الشكر لجنوب إفريقيا، على ما قدمته أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت نقابة الصحفيين المصرية: “تتقدم نقابة الصحفيين المصرية بالشكر للدولة المصرية والأجهزة المختصة على استجابتها لطلب النقابة بتسهيل دخول الزميل وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج، وقد تواصلت النقابة مع الدحدوح بعد وصوله للجانب المصري من معبر رفح للاطمئنان عليه”.

ووجه الدحدوح الشكر للدولة المصرية ولكل الصحفيين المصريين ومجلس النقابة على دعمهم له وللقضية الفلسطينية كما وجه الشكر للزملاء في الجزيرة على دعمهم له مشيرا إلى أنه سيتوجه للخارج لاستكمال علاجه.

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