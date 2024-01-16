“أسيد” يضيء فراش الزميل طارق عبلا

2024-01-16 / 12:08
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هبة بريس

ازدان فراش زميلنا “طارق عبلا” الصحافي بجريدة هبة بريس، وحرمه المصون،  بمولود جديد ذكر اختارا له اسما جميلا “أسيد” حفظه الله ورعاه من كل مكروه.

وبهذه المناسبة الغالية يتقدم طاقم هبة بريس ومديرها العام بأحر التهاني وأغلى المتمنيات للأخ العزيز “طارق عبلا” وحرمه المصون داعين العلي القدير أن يتربى الكتكوت”أسيد” في عزهما وأن يديم الله عليهما النعمة والهناء….بورك لكما في الموهوب وشكرتما الواهب، ورزقكم الله بره.

في حق “أسيد”، أقول الشعر والكلمات المعبرة،  إنه البطل “أسيد”…..سلام منا على الخلان، أحلى تحية من الوجدان، الله وهبكما الغالي، جاءكما ونور لكما المكان، قدومه اليوم للفرح عنوان…..تقول للذين انتظروه أنا وصلت اليوم هبة من المنان… أهدي لكم أحلى رسالة بالبخور معطره وبماء الورد مقطره وبأحلى البخور مبخره يا طير طاير بالأجواء، غرد بأحلى غناء، لأحلى مولود وصل اليوم، السعادة بقلبي مالها اليوم مكان….، انحني لربي واشكره اعظم شكره وارسم الفرحة وأنسى الحزن وأبشركما يا “طارق” يا حرمه المصون بولادة (أسيد)  الغالي يا أغلى البشر…إنه مولود مثل القمر….سبحان ربي الذي أمر واعطاكما هدية العمر..حفظه الله من كل شر ومن عين لامة…

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